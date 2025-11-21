Артемий Гатиятулин перешел из «Ирбиса» в «Нефтяник»

Фото: irbis.ak-bars.ru

19-летний Артемий Гатиятулин, сын главного тренера казанского «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в результате обмена перешел из команды МХЛ «Ирбис» в альметьевский «Нефтяник» в ВХЛ. Об этом сообщил телеграм-канал «Ирбиса».

Гатиятулин-младший ранее выступал только на уровне молодежной лиги в «Белых Медведях» в Челябинске. В «Ирбисе» он дебютировал в прошлом году и провел 22 матча, заработав 3 (1+2) очка. Со старта текущего первенства на его счету 13 игр и 2 (1+1) очка.

Всего в рамках профессиональных выступлений в его активе 47 матчей и 5 (2+3) очков в МХЛ.