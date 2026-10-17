Артемьева и Брюханов выиграли короткую программу на Гран-при в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали лидерами короткой программы в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27 в Казани. За выступление дуэт получил 70,43 балла.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров с результатом 68,76 балла. Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 68,51 балла.

Всего в короткой программе выступили восемь пар.

В Казани стартовал взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27. За два дня в столице Татарстана разыграют медали в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.