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На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026 18:28

Артемьева и Брюханов выиграли короткую программу на Гран-при в Казани

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Артемьева и Брюханов выиграли короткую программу на Гран-при в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали лидерами короткой программы в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27 в Казани. За выступление дуэт получил 70,43 балла.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров с результатом 68,76 балла. Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 68,51 балла.

Всего в короткой программе выступили восемь пар.

В Казани стартовал взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27. За два дня в столице Татарстана разыграют медали в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

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#фигурное катание
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