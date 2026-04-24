Власти Украины и их западные партнеры не заинтересованы в завершении конфликта. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО, Герой ДНР Артем Жога в разговоре с «RT».

Он также высказал мнение, что Владимир Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и находится под влиянием западных стран.

Жога добавил, что ряд представителей западных стран заинтересованы в продолжении конфликта и сохранении напряженности у границ России, поэтому, как считает он, будут препятствовать продвижению переговорного процесса.

Также он предположил, что возможное подписание мирного соглашения может привести в западных странах к расследованиям, связанным с финансированием Украины и Вооруженных сил Украины.

Жога не исключил, что отдельные политики могут столкнуться с судебными разбирательствами по обвинениям в хищениях, растратах и превышении должностных полномочий.