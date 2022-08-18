Артем Хохорин представил нового начальника полиции Муслюмовского района

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин представил личному составу ОМВД России по Муслюмовскому району нового начальника подполковника полиции Марата Давлетшина.

Как отметил руководитель МВД по РТ, Давлетшин зарекомендовал себя как грамотный руководитель. Артем Хохорин пожелал новому начальнику полиции успехов.

Фото: МВД по РТ

В ответном слове Марат Давлетшин поблагодарил руководство МВД республики за оказанное доверие и подчеркнул, что коллектив отдела способен выполнять все поставленные задачи на высоком уровне.

Марат Алекович Давлетшин родился в селе Сарлы Азнакаевского района в 1989 году. В 2008 году он окончил Казанский юридический институт МВД России, после чего поступил на службу в органы внутренних дел.

Фото: МВД по РТ

В 2013 году Давлетшин назначен на должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Азнакаевскому району, а пять лет спустя он стал замначальника полиции этого же района. В феврале 2020 года он занял должность начальника полиции ОМВД России по Бугульминскому району.

Женат, награжден медалью «За отличие в службе» 3,2 степени. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.