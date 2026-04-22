Артем Вольвич: «Динамо», ребята такие, монстры»

Фото: zenit-Kazan.com

Капитан «Зенита-Казань» Артем Вольвич прокомментировал итоги первого финального матча против московского «Динамо».

«Классный матч. Хорошо, что вернулись в него. Жаль, что не выиграли. «Динамо» уверенно играло на подаче, на блоке, в защите, всё у них было – тяжело с ними бороться. Они ребята такие, как мы их называем, в шутку, монстры, поэтому всё закономерно. Потом мы где-то поймали свою игру, затянули в своё болото, вот вышли на баланс. Но на балансе чуть-чуть не хватило» – цитирует Вольвича корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Казани.