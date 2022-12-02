Артем Силкин: «Религиозная жизнь повышает ценность культовых объектов из списка ЮНЕСКО»

МИД России и Правительство РТ с 4 по 9 декабря проведут в Казани Международный форум к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. Управляющий одним из объектов ЮНЕСКО – директор музея-заповедника в Свияжске Артем Силкин рассказал «Татар-информу», что обсудят эксперты из России, Азии, Африки и Латинской Америки.

Артем Силкин: «Раньше изолированно существовали конвенции об охране культурного и природного наследия, а сейчас объекты не могут сохраняться вне существующего природного, ландшафтного контекста» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Синергия культурного и природного

Артем Николаевич, предстоящий форум охватывает больше, чем пять дней в Казани. Одна из его международных конференций пройдет в Санкт-Петербурге на базе горного университета с 1 по 4 декабря. Всего же запланировано 7 конференций, в каких из них вы будете принимать участие и в каком качестве?

В рамках форума я принимаю участие в двух конференциях. Одна – форум управляющих объектами Всемирного наследия, где я буду участвовать вместе с моими сотрудниками. Это давно сложившийся формат, когда собираются организации, которые определены в планах управления объектами Всемирного наследия, и обсуждают вопросы, связанные с управлением. Дело в том, что подходы к управлению с течением времени совершенствуются, дополняются. Например, сейчас существует концепция синергии конвенций. Речь о том, что раньше изолированно существовали конвенции об охране культурного и природного наследия, а сейчас парадигма ЮНЕСКО заключается в том, что объекты не могут сохраняться вне существующего природного, ландшафтного контекста. Поэтому при разработке и реализации планов управления необходимо обязательно учитывать все окружение объекта.

Свияжск – понятный пример. В свое время в список был включен Успенский монастырь как основной объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а весь Свияжск (и даже территория шире, – прим. Т-и) как буферная зона объекта ЮНЕСКО. По современному понимаю, буферная зона имеет большое значение для сохранения самого объекта ЮНЕСКО. Для понимания ценности основного объекта это по сути не меньше, чем основной объект. Если представить, что Успенский монастырь не в Свияжске стоит, а в чистом поле или еще где-то – восприятие этого памятника было бы совершенно другим. Об этом и говорит концепция синергии конвенций, и будет ряд выступлений, посвященных этой тематике.

Например, будут выступления, посвященные третьему циклу периодической отчетности по объектам ЮНЕСКО. Все объекты должны отчитываться о реализации планов управления. Следующий год – это период отчетности. Необходимо заполнять серьезные документы, потому что когда государство принимает объект в список Всемирного культурного наследия, оно берет на себя обязательства по финансированию, по управлению, и ЮНЕСКО хочет знать, как эти обязательства выполняются.

В свое время в список был включен Успенский монастырь как основной объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а весь Свияжск как буферная зона объекта ЮНЕСКО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По результатам отчетов могут быть так называемые реактивные миссии – когда выезжают эксперты ЮНЕСКО, чтобы убедиться, что объекту ничто не угрожает.

Словом, это важное мероприятие, на которое приедут все управляющие и культурными, и природными объектами России, будут иностранные участники из дружественных стран. От Татарстана участвуют управляющие Болгара, Казанского Кремля и Свияжска.

Вторая конференция, где я выступаю как эксперт-соорганизатор, – конференция по объектам религиозного наследия. Большая часть объектов ЮНЕСКО является культовыми сооружениями либо имеет в своем составе объект религиозного наследия. Например, церковь в Коломенском в Москве - объект Всемирного наследия. А есть, например, исторический центр Санкт-Петербурга или исторический центр Ярославля, в которых охраняются в целом определенные памятники, но среди них много и объектов религиозного наследия.

Поскольку эти объекты имеют дуалистическую сущность – с одной стороны, религиозные объекты, с другой – объекты культурные, возникает ряд вопросов, связанных с их управлением. Разумеется, это не только православные объекты. В Дербенте, Алжире есть исламские объекты, да и во многих странах есть индуистские, буддийские памятники…

Конференция проходит в год 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией, поэтому исламская составляющая будет одной из ведущих. Запланированы выступления специалистов по исламу, а также практиков – управляющих религиозными объектами Всемирного наследия. Если говорить о России, это представители Соловков, игуменья Новодевичьего монастыря матушка Маргарита, представитель Патриарха, который будет рассказывать об общих подходах, архиепископ Савва, из Комитета охраны памятников Пскова (один из последних российских объектов, включенных в список ЮНЕСКО), будут выступления из Дагестана, Сенегала, из Греции.

Эксперты ЮНЕСКО следят за состоянием объектов из списка по отчетам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Контроль и мониторинг на уровне стран

Вы упомянули, что следующий год отчетный для управляющих объектами ЮНЕСКО в Татарстане. С какой периодичностью Татарстан должен отчитываться перед ЮНЕСКО за объекты на своей территории?

У периодической отчетности ЮНЕСКО есть разные циклы для разных регионов. Сейчас наступил цикл для нашего региона, он четырехлетний. Кроме периодического мониторинга есть еще реактивный мониторинг, который осуществляется в случае, если произошло что-то, не предусмотреное планом управлению ЮНЕСКО. Например, неразрешенное строительство.

Эксперты ЮНЕСКО следят за состоянием объектов из списка по отчетам, как вы пояснили. А если происходящее не попало в отчет или зафиксировано не полностью – как специалисты узнают, что что-то идет не так?

Мы живем в информационной эпохе, когда происходящее у всех на ладони. Как узнали, например, что в Глазго, Великобритании, реализуется новый проект девелопмента набережной? А ведь благодаря этому проекту набережная вылетела из списка объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО... Или в Дрездене мост начали строить… У российских объектов тоже случаются проблемы в этой области. Собственно, везде это происходит, поэтому и важно осуществлять контроль и мониторинг на уровне стран.

«В отношении Успенского собора Свияжска были рекомендации реставраторов не использовать во время богослужений свечи, потому что гигантские средства затрачены на реставрацию фресок» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Религиозным общинам нужно понимать, что есть ограничения, наложенные государством

Что бы вам хотелось по итогам форума прописать в резолюции конференции по религиозному наследию?

Конкретику резолюции конференции по религиозным объектам ЮНЕСКО мы и обсудим во время форума. А если говорить очень общими словами, то надо понимать, что объекты религиозного наследия полноценно существуют лишь тогда, когда в них осуществляются религиозные практики. Пусть они и не слишком интенсивно используются, как современные объекты. Если жива религиозная жизнь – это только повышает ценность этих объектов. А с другой стороны, тем религиозным общинам, которые служат в этих памятниках, тоже нужно учитывать, что это не просто объекты, к которым можно относиться как к обычным постройкам.

Например, захотели поменять окна – вставили пластиковый стеклопакет. Казалось бы, дело хорошее, но так поступать нельзя. Или, например, в отношении Успенского собора Свияжска были рекомендации реставраторов не использовать во время богослужений свечи, потому что гигантские средства затрачены на реставрацию фресок. В обычной практике это обычное дело: переписал росписи раз в 20 лет, и нормально, тут мы имеем дело с совершенно другим объектом. Так, в Успенском соборе Свияжска минимизировано использование свечей, богослужения там проводятся не столь часто, как в обычных храмах. А дальше это дело мониторинга, процесс управления памятниками в этом и состоит: невозможно отреставрировать объект один раз и он потом будет 1000 лет или даже 10 лет стоять. Нужно постоянно отслеживать состояние.

Религиозным общинам нужно понимать, что есть ограничения, наложенные государством, обществом, которые просят их соблюдать. Это и встречное движение людей, которые могут быть нерелигиозны.

Одна из конференций форума – «Проблемы посттравматического восстановления Пальмиры», разрушенной силами Исламского государства. Заявлена разработка проекта ее реставрации для дальнейшего направления на согласование в ЮНЕСКО. Удивлена: разве эта работа не началась еще несколько лет назад?

Вопрос о реставрации памятников, пострадавших от военных действий, достаточно сложный. В какой степени их восстанавливать?.. Вообще говоря, у ЮНЕСКО существует только два исключения, при которых допускается воссоздание разрушенных объектов, – стихийные бедствия и военные действия. Но в какой степени, на основании какой документации, сохранять ли следы военных действий и т.д. – это вопросы, требующие обсуждения. Резонно их обговорить.

Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия соберет примерно 700 специалистов из различных сфер. Кроме того, в событии примут участие еще 300 молодых профессионалов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ученики школ «Адымнар» – будущее Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Участниками форума станут не только солидные эксперты, но и учащиеся полилингвальных комплексов Татарстана «Адымнар». Они будут задействованы, согласно программе форума, на площадке Молодежной модели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Какова ее задача?

В Молодежной модели ЮНЕСКО берется обычно какой-то объект, который не является объектом ЮНЕСКО, не входит в предварительный список объектов, но все же является значимым памятником. Молодые люди обсуждают, оценивают этот памятник, используя подходы ЮНЕСКО. Это некая игра в Комитет всемирного наследия, когда молодые люди ощущают себя экспертами, которые принимают решения по сохранению памятника. Какая-то часть аудитории защищает эти объекты как номинируемые, формулирует их ценности, другая часть, олицетворяя Комитет всемирного наследия, спорит или соглашается. Так молодые люди учатся вычленять те ценности, те подходы, которые делают объекты наследия обладающими именно выдающейся универсальной ценностью.

В программе форума нет обсуждений номинирования обсерваторий Казани в список ЮНЕСКО. Почему на этот раз обошли этот вопрос?

По обсерваториям сейчас идет завершающая стадия номинирования этих объектов, а на этой стадии не требуется публичных обсуждений.

«По обсерваториям сейчас идет завершающая стадия номинирования этих объектов, а на этой стадии не требуется публичных обсуждений» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В целом питерско-казанский форум далеко не единственный в этом году, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. На форуме в Казани анонсируется участие около тысячи специалистов. Есть среди них те, с которыми вы особенно хотели бы познакомиться, с кем еще не общались, но давно думали о подходящем для этого случае?

Год для Конвенции, действительно, юбилейный. Практически параллельно проходят мероприятия в Южной Корее. На самом деле, их несколько десятков в разных регионах, в разных странах. Но у сообщества в целом проблем пообщаться нет, особенно в эпоху развития коммуникаций. Приятно будет увидеть коллег из Сенегала, с которыми у нас сложились рабочие отношения. Мы, кстати, в декабре там открываем выставку в Музее черных цивилизаций «Ислам на снегу», посвященную исламу в Татарстане. У них очень большой интерес к этой теме. На форум приедет представитель Комиссии ЮНЕСКО Сенегала, у них тоже ряд объектов на территориях островов имеют религиозную составляющую. Интересно будет обсудить, как там происходит процесс управления. Коллег из Алжира интересно будет послушать – как у них управляются исламские объекты. Но в основном это будут люди, с которыми мы уже общались.

Часть мероприятий будет проходить в конференц-зале отеля «Корстон», конференция по объектам религиозного наследия – в Присутственных местах Казанского Кремля. Плюс предусмотрено посещение гостями Болгара и Свияжска.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»