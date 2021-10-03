Артем Лукоянов о матче с «Салаватом Юлаевым»: Игра будет тяжелая, упорная

Уфимский «Салават Юлаев» — это одна из топовых команд КХЛ, поэтому матчи с ними особенно интересны. Об этом пресс-службе «Ак Барса» рассказал форвард казанцев Артем Лукоянов.

«Сейчас они неплохо выглядят, одни из самых лучших в лиге, на мой взгляд. Интересно сыграть первый матч дерби на своей площадке, потому что игра будет тяжелая, упорная. Мы тоже никого не слабее и не сильнее, поэтому покажем хороший хоккей, постараемся победить и порадовать своих болельщиков», — заявил нападающий.

Лукоянов считает, что исход дерби во многом будет зависеть от игры в большинстве.

«Играют две хорошие команды, и не секрет, что у соперника хорошее большинство. Теперь у них еще одно звено играет в большинстве, сейчас там две бригады, постараемся с ними справиться. Нужно играть на „ноль“, оставлять ворота „сухими“, меньше удаляться и стараться забить», — заключил хоккеист.