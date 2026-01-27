news_header_top
Артем Каркоцкий о скандале в минском «Динамо»: «Все на своих местах»

Артем Каркоцкий о скандале в минском «Динамо»: «Все на своих местах»
Фото: hcdinamo.by

Спортивный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий прокомментировал вспыхнувший утром конфликт между главным тренером Дмитрием Квартальновым и генеральным менеджером Олегом Антоненко.

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Все под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович понимает, как его использовать. Идем дальше к намеченной цели!» – цитирует Каркоцкого пресс-служба «Динамо».

Напомним, вчера на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» Дмитрий Квартальнов остался недоволен трансфером Райна Спунера, а сегодня утром генменеджер клуба Олег Антоненко посоветовал специалисту сосредоточиться на команде.

