Артем Галимов стал лучшим игроком в регулярном чемпионате КХЛ по показателям полезности

Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов стал лучшим игроком среди всех команд Континентальной хоккейной лиги по показателю «плюс/минус» в регулярном чемпионате 2024/2025 годов.

Форвард принял участие во всех 68 матчах с суммарным показателем полезности +31. Он стал вторым игроком казанского клуба в истории после Алексея Морозова, показавшим лучший результат по этому показателю.

Помимо показателя полезности Галимов забросил 35 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав 59 очков. Он занял пятое место в списке лучших бомбардиров прошедшей регулярки.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина 2025 года «Ак Барс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Первый матч серии до четырех побед пройдет 26 марта в Екатеринбурге.