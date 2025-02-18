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На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2025 17:21

Артем Галимов останется в «Ак Барсе» в будущем сезоне

Артем Галимов останется в «Ак Барсе» в будущем сезоне
Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов скорее всего не станет подписывать контракт с «Анахайм Дакс» и на будущий сезон останется в Казани. Об этом сообщает хоккейный инсайдер Алекей Шевченко в своем тг-канале.

«Сегодня на эфире был Александр Черных, который агент <...> Выяснили вот что: Галимов, вероятней всего, останется в Ак Барсе (ура), Кравцов думает об Америке (не надо), Шабанов я не понял», – написал Шевченко.

Напомним, Артем Галимов был задрафтован «Дакс» на драфте НХЛ в 2020 году. В 55 играх нынешнего сезона нападающий отметился 51 (29+22) очками, что является лучшими его показателями в карьере.

#ХК Ак барс #Артем галимов #кхл #НХЛ
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