Артем Галимов не сыграет против СКА в сегодняшнем матче

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Артем Галимов пропустит сегодняшний товарищеский матч со СКА. Об этом стало известно, исходя из состава, который опубликовала пресс-служба казанского клуба.

Состав «Ак Барса» на матч со СКА:

Вратарь: Берлин. Запасной: Билялов

Первое звено: Барабанов – Семенов – Жулин. Защитники: Лямкин – Миллер.

Второе звено: Пустозеров – Биро – Яшкин. Защитники: Калинюк – Марченко.

Третье звено: Терехов – Сафонов – Бровкин. Защитники: Терехов (Степан) – Фальковский.

Четвертое звено: Дыняк – Фисенко – Кателевский.

Защитник: Лучевников.