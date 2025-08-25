Артем Галимов не сыграет против СКА в сегодняшнем матче
Нападающий Артем Галимов пропустит сегодняшний товарищеский матч со СКА. Об этом стало известно, исходя из состава, который опубликовала пресс-служба казанского клуба.
Состав «Ак Барса» на матч со СКА:
Вратарь: Берлин. Запасной: Билялов
Первое звено: Барабанов – Семенов – Жулин. Защитники: Лямкин – Миллер.
Второе звено: Пустозеров – Биро – Яшкин. Защитники: Калинюк – Марченко.
Третье звено: Терехов – Сафонов – Бровкин. Защитники: Терехов (Степан) – Фальковский.
Четвертое звено: Дыняк – Фисенко – Кателевский.
Защитник: Лучевников.