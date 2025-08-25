news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 августа 2025 17:09

Артем Галимов не сыграет против СКА в сегодняшнем матче

Читайте нас в
Телеграм
Артем Галимов не сыграет против СКА в сегодняшнем матче
Фото: ak-bars.ru

Нападающий Артем Галимов пропустит сегодняшний товарищеский матч со СКА. Об этом стало известно, исходя из состава, который опубликовала пресс-служба казанского клуба.

Состав «Ак Барса» на матч со СКА:

Вратарь: Берлин. Запасной: Билялов

Первое звено: Барабанов – Семенов – Жулин. Защитники: Лямкин – Миллер.

Второе звено: Пустозеров – Биро – Яшкин. Защитники: Калинюк – Марченко.

Третье звено: Терехов – Сафонов – Бровкин. Защитники: Терехов (Степан) – Фальковский.

Четвертое звено: Дыняк – Фисенко – Кателевский.

Защитник: Лучевников.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025