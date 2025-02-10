Артем Галимов и Дамир Шарипзянов попали в топ лучших игроков недели КХЛ

Фото: ak-bars.ru / hawk.ru

Континентальная хоккейная лига опубликовала очередной топ-список лучших игроков прошедшей игровой недели.

Лучшим форваром 22-й недели регулярки признан игрок казанского «Ак Барса» Артем Галимов. На его счету 6 (4+2) очков при показателе полезности «+4». В победных играх со СКА (8:3) и «Автомобилистом» (4:1) он стал автором победных шайб.

Лучшим защитником недели признан нижнекамский воспитанник, игрок омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, набравший 3 (2+1) очка в двух матчах недели при показателе полезности «+2». В игре с «Ладой» он отметился победным голом. Также на его счету два силовых приема, 6 блокированных бросков, 2 отбора шайбы и 2 перехвата.

Лучшим вратарем признан Иван Кульбаков из «Торпедо». Он сыграл в двух матчах Чемпионата КХЛ, в которых его команда добилась победы в серии бросков. Коэффициент надежности составил 1,39 пропущенные шайбы за игру. Также вратарь отразил 95,24% в среднем за игру.

Лучшим новичком признан молодой голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Он принял участие в двух матчах, в одном из которых команда добилась победы в серии бросков. Коэффициент надежности составил 1,25. Гамзин отразил 96,55 % бросков.