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На главную ТИ-Спорт 4 марта 2025 15:46

Артем Галимов и Дамир Шарипзянов попали в символическую пятерку месяца в КХЛ

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Артем Галимов и Дамир Шарипзянов попали в символическую пятерку месяца в КХЛ
Фото: ak-bars.ru / hawk.ru

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила список игроков, которые попали в звездную пятерку по итогам февраля. В тройку нападения All Star Team попали два форварда омского «Авангарда» Константин Окулов и Райан Спунер. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов.

В защите представлены еще один игрок «Авангарда», воспитанник нижнекамского хоккея Дамир Шарипзянов. Компанию ему составил Никита Нестеров из ЦСКА.

Лучшим вратарем месяца стал Василий Демченко, представляющий минское «Динамо».

#ХК Ак барс #ХК Авангард
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