Артем Галимов и Дамир Шарипзянов попали в символическую пятерку месяца в КХЛ
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила список игроков, которые попали в звездную пятерку по итогам февраля. В тройку нападения All Star Team попали два форварда омского «Авангарда» Константин Окулов и Райан Спунер. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов.
В защите представлены еще один игрок «Авангарда», воспитанник нижнекамского хоккея Дамир Шарипзянов. Компанию ему составил Никита Нестеров из ЦСКА.
Лучшим вратарем месяца стал Василий Демченко, представляющий минское «Динамо».