Артем Галимов и Дамир Шарипзянов попали в символическую пятерку месяца в КХЛ

Фото: ak-bars.ru / hawk.ru

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила список игроков, которые попали в звездную пятерку по итогам февраля. В тройку нападения All Star Team попали два форварда омского «Авангарда» Константин Окулов и Райан Спунер. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов.

В защите представлены еще один игрок «Авангарда», воспитанник нижнекамского хоккея Дамир Шарипзянов. Компанию ему составил Никита Нестеров из ЦСКА.

Лучшим вратарем месяца стал Василий Демченко, представляющий минское «Динамо».