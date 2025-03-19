Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

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Нападающий Артем Дзюба установил рекорд по количеству забитых мячей в составе сборной России. Игрок отличился в 31-й раз за национальную команду в игре против Гренады, которая продолжается в данный момент.

Ранее рекорд принадлежал бывшему нападающему Александру Кержакову. На его счету было 30 голов в составе сборной России.

Напомним, игра с Гренадой проходит в Москве на стадион «ВТБ Арена». В следующем матче команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встреча состоится 25 марта в 20:00 по мск.