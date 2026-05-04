Артем Дзюба рассказал, почему назвал Унаи Эмери «тренеришкой»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил инцидент с бывшим главным тренером «Спартака» Унаи Эмери, которого он оскорбил после матча с «Динамо» (1:5) в 2012 году.

Дзюба признался, что это была эмоциональная реакция на слова Эмери в раздевалке. «Мы проигрываем 0:5, в перерыве говорит: «Иди выйди, переверни». Я вышел, забил, был еще один момент. И потом мы заходим, он говорит: «Ребят, ничего страшного, вы молодцы». И там понеслось. Все говорят: «Какие молодцы?» Начали ругаться, ораться, и всё. Из-за этого я вышел на эмоциях», – сказал Дзюба в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Форвард также отметил, что тогда еще не знал о возможном уходе Эмери. «Были разговоры, слухи, что Валерий Георгиевич хотел вернуться, а вернется или нет – еще не было понятно», – добавил он.