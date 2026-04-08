Артем Дзюба раскрыл момент, когда решил перейти из «Спартака» в «Зенит»

Фото: fcakron.ru

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в документальном фильме «Зенит навсегда», опубликованном на RUTUBE-канале петербургского клуба, рассказал о ключевом моменте, повлиявшем на его решение покинуть «Спартак» ради перехода в стан принципиального соперника.

По словам футболиста, он осознавал, что такой трансфер вызовет резонанс. «Когда я переходил в «Зенит», знал, что будут постоянные какие-то реакции, баннеры или ещё что-то. Я всё прекрасно понимал, что будет много всякого там происходить, но был к этому готов», — поделился Дзюба.

Решающим фактором стала личная ситуация. Форвард признался, что решение было принято в тот же вечер после общения с руководством красно-белых. «Когда прошёл мимо меня руководитель «Спартака» Федун, не поздоровавшись, этим же вечером я позвонил и сказал, чтобы перейду туда», — цитирует нападающего пресс-служба «Зенита».

Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год, став одним из лучших бомбардиров в истории клуба. Переход из «Спартака» в «Зенит» был одним из самых громких и обсуждаемых трансферов в российском футболе того времени. Сейчас 37-летний нападающий защищает цвета тольяттинского «Акрона». В текущем сезоне он провел за команду 18 матчей и забил 6 голов. Ранее Дзюба также выступал за «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал». На его счету 55 матчей и 30 голов за сборную России.