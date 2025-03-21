Артем Дзюба покинул расположение сборной и не сыграет с Замбией

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Нападающий Артем Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков покинули расположение сборной России и не сыграют с Замбией. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснял это тем, что в игре с Замбией выйдет новый состав, поскольку нужно увидеть как можно больше игроков на поле.

«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артём Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны», – сказал наставник.

Напомним, в предыдущей игре с Гренадой (5:0) Дзюба побил рекорд по голам за сборную России. На счету Артема теперь 31 мяч за национальную команду. Тем самым он обошел Александра Кержакова, на счету которого было 30 голов.

Игра с Замбией состоится 25 марта в 20:00 по мск. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.