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На главную ТИ-Спорт 1 октября 2026 15:25

Артем Дзюба объявил о завершении карьеры

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Артем Дзюба объявил о завершении карьеры
Фото: fcakron.ru

Нападающий Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. 38-летний форвард, находившийся в статусе свободного агента после ухода из «Акрона», сообщил об этом решении «РБ-Спорту».

«Карьера закончена. Всё. Официально не могу заявить. Может, ещё поиграю на Кубок за кого-нибудь», — цитирует Дзюбу издание.

Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола (248 голов) и рекордсмен сборной России (31 забитый мяч) . В минувшем сезоне он провёл за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Большую часть карьеры форвард провёл в «Спартаке» и «Зените», с которым четырежды становился чемпионом России. Также выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что Дзюба отказал двум клубам Медиалиги и ожидал предложений из профессионального футбола в зимнее трансферное окно. Однако в итоге принял решение повесить бутсы на гвоздь.

#артем дзюба
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