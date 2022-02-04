Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает турецкий портал Takvim.

По информации источника издания, футболист близок к переходу в клуб из Стамбула. Стороны уже провели предварительные переговоры, а также обсудили условия потенциальной сделки.

Ранее появлялась информация, что экс-капитан сборной России по футболу может перейти в казанский «Рубин». Нынешний контракт Дзюбы с клубом из Санкт-Петербурга истекает по окончании этого сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист отметился 10 голами, а также 9 результативными передачами в 24 матчах. Transfermarkt оценивает форварда в 9 млн евро.