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Спорт
4 февраля 2022  16:42
Дамир Садриев

Артем Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает турецкий портал Takvim.

По информации источника издания, футболист близок к переходу в клуб из Стамбула. Стороны уже провели предварительные переговоры, а также обсудили условия потенциальной сделки. 

Ранее появлялась информация, что экс-капитан сборной России по футболу может перейти в казанский «Рубин». Нынешний контракт Дзюбы с клубом из Санкт-Петербурга истекает по окончании этого сезона. 

В нынешнем сезоне 33-летний футболист отметился 10 голами, а также 9 результативными передачами в 24 матчах. Transfermarkt оценивает форварда в 9 млн евро.

#Футбол #фк зенит #артем дзюба
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