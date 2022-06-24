Артем Чукин: Видим довольно большой процент выполнения работ по дорожному нацпроекту

В Татарстане работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнекамской агломерации выполнены на 55%, в Казанской — на 28%, а в Набережночелнинской — на 26%. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Видим довольно большой процент выполнения работ по национальному проекту „Безопасные качественные дороги”. На каких-то объектах уже вышли на укладку асфальтобетонной смеси, где-то выполнены основные работы по переносу коммуникаций, формированию земляного полотна, фрезерованию старого покрытия», — рассказал спикер.

По словам Чукина, в этом году по нацпроекту будет отремонтирован 91 километр региональных дорог. Кроме того, планируется отремонтировать аварийные мосты. «Все это поддерживается федеральным финансированием. До 2024 года в республике предстоит отремонтировать более 2 тыс. метров искусственных сооружений», — отметил он.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства добавил, что по региональной программе будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние более 391 километра дорог, реконструировано и построено 52 километра. На эти цели выделено около 60 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей — из федерального бюджета.

«Поставлена задача по реконструкции 12 мостов и ремонту 15 искусственных сооружений. Продолжены программы по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия дорог сельских населенных пунктов и ремонту подъездов к садоводческим некоммерческим товариществам», — резюмировал он.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.