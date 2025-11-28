Артем Чистяков обслужит матч «Зенита» и «Рубина», Левников - «Спартака» и «Балтики»

Фото: rubin-kazan.ru

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

В центральном матче тура между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» главным судьей будет Кирилл Левников. Помощниками судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, а резервным судьей – Инал Танашев. Арбитром видеоповтора VAR на матче будет работать Павел Кукуян.

Матч между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином», который пройдет в воскресенье, 30 ноября, отработает бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым

Помощниками судьи станут Андрей Образко и Варанцо Петросян. Резервным арбитром будет работать Антон Анопа, а судьей VAR – Артур Фёдоров. Инспектором матча будет Алексей Резников.

В субботнем противостоянии ЦСКА и «Оренбурга» судьей будет Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков.

В других матчах тура:

30 ноября, воскресенье

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Маликов; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Денис Петров, Александр Туркин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Антон Фролов; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Динамо» Москва: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

1 декабря, понедельник

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.