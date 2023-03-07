«Результат хороших кормов и доходности»: в Татарстане производство молока выросло на 10%

В рамках «ТатАгроЭкспо» состоялся круглый стол, посвященный развитию молочной индустрии России

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

«Надеюсь, что мы увидим определенный прирост объемов производства»

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов убежден, что в этом году потребление молока населением будет стабильным, снижения спроса не произойдет. Он также выразил надежду на восстановление экспорта молочной продукции до уровня 2021 года.

«Рассчитываю, что при условии плавного ослабления рубля и восстановления цен на биржевые товары на мировом рынке со второго-третьего квартала произойдет определенный рост. При сохранении тенденции с курсом рубля думаю, что экспорт будет хорошим инструментом, который позволит нам разгрузить часть оставшихся запасов молочной продукции», – заявил спикер.

Что касается производства товарного молока, по словам Белова, необходимо наблюдать, как будет развиваться ситуация с корректировкой цен. «Но в целом надеюсь, что в этом году мы увидим определенный прирост объемов, – около 3%», – отметил он.

Прошлый год для молочной отрасли, несмотря на все сложности, в целом был достаточно позитивный, констатировал гендиректор «Союзмолока». «В 2021 году резко выросла себестоимость как в производстве сырья, так и в части переработки. И этот рост себестоимости не был обеспечен ростом цены на полке и на ферме. Мы видели серьезное замедление темпов роста производства, но конец 2021-го и 2022 год позволили выровнять ситуацию. Мы наблюдали серьезный рост цен на готовую продукцию, на сырое молоко практически на 30%», – подчеркнул он.

«Важным фактором, который повлиял на снижение потребления, стал серьезный рост цен на молочную продукцию на полке» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Белов уточнил, что основной фактор, влияющий на спрос на молочную продукцию, – реальные доходы населения. В прошлом году они снизились почти на 1%, а потребление молока и молочной продукции – на 1-1,5%.

«Важным фактором, который повлиял на снижение потребления, стал серьезный рост цен на молочную продукцию на полке. В среднем цена выросла на 18%. Самые высокие темпы роста были по сгущенке, мороженому, а низкие – по питьевому молоку, сметане, творогу. Такой рост цен стал одним из факторов, который привел к тому, что в прошлом году наблюдалось снижение потребления», – пояснил он.

При этом спикер заметил, что в 2022 году произошел рост спроса на базовые молочные продукты – питьевое молоко, сливочное масло, сыры. Однако было серьезное падение спроса на йогурты, творог, мороженое, кефир.

«В 2023 году ситуация во многом будет зависеть от того, что будет с реальными доходами населения, а также от социальных выплат незащищенным слоям населения со стороны государства», – сказал гендиректор «Союзмолока».

Артем Белов (второй справа) убежден, что в этом году потребление молока населением будет стабильным, снижения спроса не произойдет Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

«Почти 800 тыс. тонн молока дополнительно по итогам года было произведено»

Артем Белов рассказал, что в период 2018-2020 годов средние темпы роста производства товарного молока в России составляли около 5%.

«Провальным был 2021 год, когда произошел резкий рост себестоимости, который не компенсировался ценой. Многие регионы на молоке не то что не получали прибыль, а получали убытки. Поэтому происходило серьезное сокращение поголовья, оптимизация рациона, что повлияло на продуктивность скота», – сообщил он.

Гендиректор «Союзмолока» подчеркнул, что в 2022 году, когда молочная отрасль восстановилась, производство молока выросло почти на 3,3%. «То есть почти 800 тыс. тонн молока дополнительно по итогам года было произведено. В этом году мы можем сохранить позитивную тенденцию по производству молока, поскольку за январь в среднем по стране прирост составил около 7% – это 135 тыс. тонн», – отметил он.

В 2022 году, когда молочная отрасль восстановилась, производство молока выросло почти на 3,3% Фото: © «Татар-информ»

Татарстан по производству молока в январе тоже показал высокие результаты – рост составил 10%. «Это результат хороших кормов в прошлом году и неплохой доходности, которая сложилась в индустрии», – заявил спикер.

Генеральный директор «Татмолсоюза» Денис Пирогов добавил, что в 2022 году в Татарстане закупочная цена на сырое молоко достигала более 34 рублей за килограмм без НДС. По сравнению с предыдущими годами она выросла на 26-27%, заметил он.

«По сравнению с 2021 годом в 2022-м себестоимость производства сырого молока увеличилась. Максимальное значение достигало 35-36 рублей во втором и третьем кварталах. По мере снижения цен на корма, себестоимость тоже понижалась, но, тем не менее, по другим статьям она оставалась высокой. И фактически себестоимость и закупочная цена были рядом, на уровне безубыточности», – заявил Пирогов.

Денис Пирогов (слева) добавил, что в 2022 году в Татарстане закупочная цена на сырое молоко достигала более 34 рублей за килограмм без НДС Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

«Объем господдержки за последние четыре года вырос более чем в 1,5 раза»

Артем Белов сообщил, что в прошлом году основной объем переработки «пришелся, прежде всего, на продукты молокоемкие и с длительным сроком хранения». «Мы видим достаточно серьезный рост объемов переработки в сухое молоко, в масло, в сыры. Причем эта тенденция сохранилась и в начале этого года», – подчеркнул он.

Так, по словам гендиректор «Союзмолока», в январе 2023 года увеличилась переработка по сырным продуктам почти на 10%, по сливочному маслу – около 12%, по сухой сыворотке – 22%, по сухому молоку – около 5%.

«Что произошло с переработанным молоком в прошлом году? Запасы выросли очень серьезно: по сухой сыворотке на 214%, сливочному маслу – на 57%, сливкам и сырам – на 23%. Прошлый год завершили с превышением запасов примерно на 40% к уровню декабря 2021 года. Запасы составили 1,4 млн тонн», – отметил спикер.

В России принят ряд мер, направленный на сохранение инвестиционной привлекательности производства сырого молока и его переработки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что импорт молочной продукции в прошлом году снизился почти на такой же объем, по которому достигнут рост производства товарного молока и его переработки, – 8%, или около 500-600 тыс. тонн. «Мы снизили почти до нулевых значений поставки из третьих стран, за исключением Беларуси. До минимального уровня опустились объемы поставок из Южной Америки. Это, прежде всего, Уругвай, Аргентина. И очень серьезно сократились поставки из Новой Зеландии. Все это привело к серьезному наращиванию запасов», – заметил Белов.

«Ситуация второй половины 2022 года, связанная с резким укреплением рубля, корректировкой мировых цен на биржевые товары, прежде всего на сухое молоко, сыворотку, масло, привела к тому, что мы практически не упали в экспорте в деньгах. Он до сих пор составляет чуть менее 500 млн долларов. Сократились поставки в натуральном выражении, и снижение составило около 17%. Это дополнительные 150-160 тыс. тонн молока, которые оказались на внутреннем рынке», – добавил он.

При этом в России принят ряд мер, направленный на сохранение инвестиционной привлекательности производства сырого молока и его переработки. Для молочной отрасли, в частности, сохранены все меры поддержки. «Объем государственной поддержки не уменьшается, а растет. За последние четыре года он вырос более чем в 1,5 раза. В прошлом году было заложено более 50 млрд рублей», – заключил гендиректор «Союзмолока».