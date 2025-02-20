Артем Анисимов высказался о крупной победе «Нефтяника» над «Рубином»

Фото: ahc-neftyanik.ru

Главный тренер «Нефтяника» Артем Анисимов прокомментировал выездную победу с крупным счетом над «Рубином» (3:0) на выезде в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Анисимов поздравил команду и болельщиков, а также заявил, что победа была добыта за счет характера.

«Неплохая игра. Думаю, болельщикам понравилась. Нам отступать некуда. Поэтому на характере, в меньшинстве выстояли. Надо поправлять большинство. Забили нужные голы и выстояли в обороне. Команду и болельщиков с победой», – передает слова тренера пресс-служба «Нефтяника».

В данный момент альметьевцы идут на 24-ом месте в таблице ВХЛ. В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Югрой – Ханты-Мансийском». Встреча состоится 21 февраля в 17:00 по мск.