Арт-терапия для снятия стресса: партия «Новые люди» поддержала проект казанских студентов

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Специальный курс для тех, у кого накопилась внутренняя усталость, разработала команда студентов из нескольких университетов Казани. Лидеры проекта Анастасия Яковлева и Ляйсан Салахова назвали свой проект «Арт-терапия». С помощью упражнений, разработанных с психологом, он поможет улучшить эмоциональное состояние и решить внутренние конфликты.

Идея «Арт-терапии» родилась, когда её авторы проходили обучение по программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Итог своей работы они презентовали в Москве на общероссийском финале программы.

Там встретились 72 команды студентов со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».

«За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результаты своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать своё дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растёт. И появляются всё больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек «Городские решения», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно уже сейчас по ссылке явделе.рф

«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.