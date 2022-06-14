В Кукморском районе откроется арт-резиденция «И к селу, и к городу»

В селе Вахитово Кукморского района с 1 августа откроют арт-резиденцию «И к селу, и к городу»: 24 участника, прошедшие отбор, объединятся в группы и создадут уникальные творческие проекты, продвигающие духовно-нравственные ценности народов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«”И к селу, и к городу” – уникальный проект для Республики Татарстан. Его цель: создать качественные и востребованные среди молодежи творческие и неформально-образовательные условия по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей», – говорится в сообщении.

В рамках проекта состоятся лаборатории в направлениях «Паблик-арт», «Этно-фьюжн» и «Локал хистори». Итоговые культурные продукты арт-резиденции будут презентованы в заключительный день проекта, 6 августа, на шоу-кейсе «День села и города».

Кураторами лабораторий станут авторитетные специалисты: художественный руководитель ГБУ «Молодежный центр РТ» Гульфия Мутугуллина (Казань), эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи Александр Максимов (Москва), архитектор, дизайнер интерьеров Анжелика Ермачкова (Казань).

Принять участие в проекте можно заполнив форму. Участие в арт-резиденции бесплатное, приглашаются жители Кукморского, Сабинского, Балтасинского и Мамадышского района в возрасте от 14 до 35 лет.