Арт-резиденцию «И к селу, и к городу» откроют в августе в Кукморском районе

С 1 по 7 августа в селе Вахитово Кукморского района откроется арт-резиденция «И к селу, и к городу». Прошедшие отбор участники объединятся в группы и создадут творческие проекты, продвигающие духовно-нравственные ценности народов Татарстана. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта состоятся лаборатории по трем направлениям: «Паблик-арт», «Этно-фьюжн» и «Локал-хистори». Кураторами лабораторий станут амбассадор арт-кластера «Таврида» Гульфия Мутугуллина (Казань), эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи Александр Максимов (Москва), архитектор Анжелика Ермачкова (Казань).

По словам Гульфии Мутугуллиной, проект поможет раскрыть таланты молодежи и проявить ее творческий потенциал. «Мы хотим создать социальный лифт, перезнакомить между собой активную и творческую молодежь сел и вписать их в региональную историю, – отметила она. – Благодаря проекту молодежь сможет реализовать свои инициативы, в то же время село Вахитово станет местом реализации культурных проектов и центром притяжения активных, творческих людей».

Итоговые культурные продукты арт-резиденции будут презентованы в заключительный день проекта, 6 августа, на шоу-кейсе «День села и города».

«И к селу, и к городу» – уникальный проект для Татарстана. Его цель — создать качественные и востребованные среди молодежи творческие и неформально-образовательные условия по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей.