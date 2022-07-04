Арт-резиденция «Созвездие» предложила театрам закрывать сезоны спортивным турниром

Труппа арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» выступила с идеей провести однодневный футбольный турнир для театров Казани. По мнению артистов, это стало бы хорошей тенденцией, которая может объединить театральное сообщество. В завершение турнира предлагается провести совместный театральный концерт.

Идея родилась во время дружеского матча, который накануне состоялся между арт-резиденцией «Созвездие-Йолдызлык» и Казанским театром юного зрителя.

«Если мы сделаем матчи по завершении сезонов ежегодными, а к инициативе подключатся театры нашей столицы, можно будет превратить ее в театрально-спортивный праздник», – считает артист арт-резиденции, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

«Безусловно, в футболе есть момент соперничества. Но здесь также рождается потрясающая синергия, которая объединяет. К тому же, это еще один способ проявить себя, когда театральный сезон завершился», – уверен Шнитко.