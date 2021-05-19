Арт-резиденция «Созвездия-Йолдызлык» ищет актеров для спектакля по пьесе Лопе де Веги

Театральное подразделение Арт-резиденции фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» объявило о наборе на роли в спектакле «Хитроумная влюбленная» по пьесе испанского драматурга рубежа XVI и XVII веков Лопе де Веги. Режиссером постановки выступит московский актер и режиссер Александр Туманов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе фестиваля.

«Для прослушивания необходимо подготовить поэтические отрывки, сонеты поэтов эпохи Возрождения, таких как Франческо Петрарка, Уильям Шекспир, Пьер де Ронсар, Филип Сидни и других», — пояснили в пресс-службе.

Для участия в кастинге приглашаются артисты в возрасте от 18 до 35 лет со средним и высшим театральным образованием. Это могут быть профессиональные актеры театров, вокалисты (как эстрадные, так и академические), студенты театральных и музыкальных учебных заведений.

Среди навыков претендентов приветствуется умение петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах.

Кастинг запланирован на 4 и 5 июня. Он пройдет в стенах Арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык».