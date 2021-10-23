Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» запускает мероприятия по «Пушкинской карте»

Теперь некоторые из мероприятий, проводимых на базе арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», можно посетить по «Пушкинской карте». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила исполнительный директор фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Наталья Смирнова.

«Арт-резиденция готовит для своих гостей ряд новых проектов, которые в дальнейшем войдут в репертуар театра. Планируем ввести их в реестр мероприятий по „Пушкинской карте“», — рассказала Смирнова.

Она отметила, что в перечень войдет литературно-музыкальный вечер «Золотой век русской поэзии: близкий и далекий».

«25 октября мы проведем эту программу впервые. На пробный вечер мы пригласили учителей, чтобы получить от них ценные советы по концепции мероприятия. С ноября программа станет еженедельной», — поделилась Смирнова.

Также молодежь от 14 до 22 лет сможет потратить деньги с «Пушкинской карты» на концерт-путешествие «Театр — это...», где артисты арт-резиденции раскроют секреты театральной кухни.

«Сейчас нам важно сформировать репертуар театра, сделать арт-резиденцию центром культурный жизни Татарстана, где проходят мероприятия как для детей, так и для старшего поколения», — поделилась планами Смирнова.

В ноябре арт-резиденция планирует провести сольный вечер лауреата международных фестивалей Владимира Шнитко, а также посвятить одну из программ татарским классикам.

Также в стенах арт-резиденции проходит активная подготовка премьер — спектакля «Хитроумная влюбленная» по одноименной пьесе Лопе де Веги, а также постановки, посвященной жизни и творчеству татарского поэта Хасана Туфана.