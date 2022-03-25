Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» возродила Казань 60-х

Фото: © Владимир Васильев

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялась премьера театрально-музыкального вечера «Казань шестидесятых». Новая история переносит зрителей в историческую эпоху Казани и носит не только развлекательный, но и просветительский характер.

Стихи популярных авторов, волнующие песни и зажигательные танцы того времени разворачиваются на фоне театрализованного представления, куда вошло все то, что ассоциируется с Казанью 60-х. Это и пресловутая «сковородка» у здания Казанского университета, и кафе «Елочка» на Баумана, и конкурс современного вокала «Молодые голоса».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы постарались показать молодых людей 60-х не наивными мечтателями о несбыточном, но как людей, искренне верящих в Человека. Тех, кто идет в мир, чтобы сделать его лучше. Показать их любящими, дерзкими и вечно молодыми душой», – рассказала режиссер-постановщик представления - руководитель студии театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова.

Программа является своеобразным интерактивным погружением в историю татарстанской столицы. Публика с воодушевлением встретила новую программу – не только со сцены, но и из зала доносились мотивы всеми любимых песен.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будет здорово, если наши зрители не только насладятся концертом, но и задумаются о культуре, которая тогда существовала. Это целый пласт музыки, литературы, поэзии и других видов искусства, которые, к сожалению, мы сегодня забываем. Хочется, чтобы эта культура была возрождена и внедрена в наше общество и, может быть, возымела свой новый виток развития», – считает певец, актер, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

Концертная программа «Казань шестидесятых» вошла в репертуар Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Билеты доступны и по «Пушкинской карте».