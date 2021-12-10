Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» воздвигла нерукотворный памятник поэту Хасану Туфану

Фото: © Владимир Васильев

Ко дню рождения выдающегося поэта Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» подготовила премьеру спектакля «Свет далекой звезды» по мотивам его жизни. Постановка не является прямым отражением жизненных перипетий Хасана Туфана. В ней главный герой — только собирательный образ всех деятелей культуры, которые так или иначе пострадали от репрессий.

За режиссерскую работу взялся заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин, известный казанцам также как экс-главный режиссер Татарского Государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина.

«Через призму жизни и творчества Хасана Туфана мы бы хотели показать портрет всех наших творцов, так или иначе пострадавших от репрессий», — подчеркнул Загидуллин.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Заряженная батарейка» — так определил режиссер свою новую работу. И действительно — всего в одном часе и 15 минутах сконцентрированы главные события жизни Поэта: его рождение, первое образование, преподавательский опыт, встреча с будущей женой, ужасающие пытки в лагерях, возвращение его в Казань. «Кадры» лихо сменяют друг друга, не давая ослабевать зрительскому вниманию. Но это лишь костяк спектакля.

Рашид Загидуллин мастерски наслаивает смысловые пласты. Они развиваются самостоятельно друг от друга, сплетаются и составляют собой «концентрированное» драматическое полотно.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Главный из них — это линия любви Поэта и его супруги Луизы Салигаскаровой, исполненной Алсу Сулеймановой. Будучи хрупкой, тонкой творческой натурой, она взвалила на свои плечи всю тяжесть клейма «жены врага народа».

На протяжении всех 16 лет она собирала и отправляла посылки с провизией Поэту, не ропща на судьбу. Лишенная работы, жилья и потерявшая ребенка, она сдавала кровь, чтобы иметь возможность выжить и дать надежду своему любимому. И всего за два месяца до его возвращения, уходит из жизни.

«Это была сильная женщина, каких сегодня мало. Хасан Туфан находился в неведении о выпавших на ее долю испытаниях. Это была моя первая драматическая роль, и я благодарна за возможность попробовать свои способности не только в лирических партиях», — рассказала Сулейманова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Через весь спектакль красной нитью проходит их всеобъемлющая любовь, не позволившая сломаться ни Луизе, ни Хасану Туфану.

Второй пласт — поэзия автора, звучащая на протяжении всего спектакля. Внутренняя трансформация героя прослеживается именно в ней. От призыва к труду и деятельности, через тему борьбы к тонкой лирике — его стихи как бы выстраивают всю драматургию постановки.

«Судьба не щадила Поэта. Но тем не менее, переживая весь пройденный ад, он сумел сохранить в себе человечность. Это отражено в его поэзии. И если после спектакля наши зрители заинтересуются его творческим наследием, проникнутся им — наверное, это будет главной нашей победой», — считает исполнитель роли Поэта Искандер Нуризянов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сценография спектакля, выполненная Аселью Исмагиловой, аскетична. Главным акцентом здесь является луна, свет которой отражает и психологическое состояние героев, а минималистическая музыка, написанная к спектаклю заслуженным деятелем искусств РТ Юрием Чаплиным, усиливает драматургию сюжетной канвы.

«Уверен, что эта премьера добавит новые аккорды прекрасному произведению, имя которому „Созвездие-Йолдызлык“. Оно звучит в Татарстане вот уже более двух десятилетий. И пусть „Свет далекой звезды“ Хасана Туфана озарит дальнейший путь развития такого явления, как „Созвездие“», — поделился министр по делам молодежи РТ Тимур Суйлейманов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Премьера прошла на русском языке. По словам режиссера, такое решение принято для популяризации татарского поэтического наследия в широкие массы. В планах — поставить в Арт-резиденции и татарскую версию этой постановки.

А пока русскоязычная постановка «Свет далекой звезды» вошла в репертуар Арт-резиденции. Ее ближайший показ состоится 12 декабря.