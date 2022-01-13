Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» приглашает проводить Старый Новый год в кругу друзей

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» готовится завершающий новогоднюю программу концерт «Старый Новый год в кругу друзей». Развлекательная музыкальная программа вновь окунет свою публику в атмосферу новогоднего таинства.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также их верными друзьями гости концерта вновь вспомнят новогодние и рождественские хиты, а также душевные песни из любимых кинофильмов.

«Программа пройдёт в интерактивной форме, каждый из присутствующих будет вовлечён в процесс. Скучно точно не будет», — уверила исполнительный директор арт-резиденции и фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Наталья Смирнова.

Она отметила, что в качестве почетных гостей на концерт были приглашены члены Совета ветеранов Кировского района, а также учителя близлежащих к арт-резиденции школ.

Концерт запланирован на 14 января. Начало в 19.00.