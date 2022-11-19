Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» представила первый спектакль на татарском языке

Фото: арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык»

Жители Балтасинского района Татарстана увидели историческую постановку «Ерак йолдыз яктысы» («Свет далекой звезды») – премьеру нового сезона арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Зрители смогли услышать стихи знаменитого татарского поэта Хасана Туфана, история жизненного пути которого легла в основу спектакля, в оригинале. По словам гостей, премьера стала одним из значимых культурных событий района, особенно – для школьников.

Интересно, что премьера русскоязычной версии спектакля состоялась еще в прошлом театральном сезоне, и успела за время своего существования завоевать любовь публики и стать визитной карточкой театра. Теперь же у публики есть возможность увидеть ее на татарском языке.

Жизненный путь Хасана Туфана был полон преодоления и превратностей судьбы, который разделяли многие представители творческой элиты советского времени. Ключом же к осмыслению постановки является великая любовь главного героя и его верной супруги. Одним же из важнейших смысловых пластов в спектакле становится поэзия Хасана Туфана, которая звучит на протяжении всего действия.

Зрители спектакля отмечали динамичную драматургию, проникновенную игру молодых артистов, возможность соприкоснуться с татарской культурой и познакомиться с творчеством выдающегося поэта.

««Ерак йолдыз яктысы» – это не адаптация уже поставленного спектакля. Мы не пытались калькировать его. Мы сделали новую версию, но при этом задачи артистов, сюжетная канва и литературно-драматургический материал остались прежними. Но если в русскоязычной версии мы преследовали цель популяризации творчества поэта, а главной темой спектакля была судьба репрессированных, показанная через жизненный путь поэта, то в этот раз мы стали ближе к автору», – пояснил концепцию режиссер, заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин.

Подобные спектакли играют важную роль в образовании, отметила учитель татарского языка и литературы балтасинской гимназии Нурсия Идрисова. «Сейчас мы изучаем творчество Хасана Туфана и поэтому было особенно важно показать этот спектакль детям. Многие факты из жизни поэта я узнала сегодня впервые, – рассказала она. – Важно и то, что через спектакль до детей доводятся факты трагических страниц истории нашей страны. Об этом надо помнить. Мы привели на спектакль школьников с 7 по 11 класс. Думаю, что мы обсудим спектакль с детьми на ближайших уроках по татарской литературе. И ещё раз расскажем о жизни и творчестве великого татарского поэта на внеклассных занятиях».

Отметим, что в республике «Ерак йолдыз яктысы» / «Свет далекой звезды» – первый спектакль, который идет на двух языках.

Следующие показы состоятся в Сармановском и Муслюмовском районах республики. Постановку удалось осуществить благодаря гранту Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при Президенте РТ и личной поддержке ее председателя Марата Ахметова.

