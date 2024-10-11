Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» открыла сезон пьесой грузинского писателя

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» после ремонта в здании Алафузовского театра открыла новый сезон спектаклем «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману грузинского советского писателя Нодара Думбадзе.

«Мы на высоком уровне оцениваем выполненные объемы работ по реконструкции и реставрации театра Алафузова. Здесь полностью проведен капитальный ремонт всех помещений: холла, главного зрительного зала, балетного зала на втором этаже, все корпуса и комнаты», — рассказал журналистам министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: Пресс-служба министерства по делам молодежи РТ

По словам Садыкова, потрачено достаточно для того, чтобы заменить кровлю, отреставрировать все помещения. Ремонт исчисляется не в средствах, а благодарностях, считает министр молодежи Татарстана.

«Сегодня вы увидите замечательную пьесу о духовной стойкости простых людей в Великую Отечественную войну, становлении гражданина Советского Союза», — объявил директор арт-резиденции, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Режиссером спектакля-открытия выступил Искандер Нурзиянов. Главные роли сыграли народная артистка РТ Елена Ненашева (бабушка), главный режиссер театра Алафузова Александр Туманов (Зурико), Денис Крутовских (Илларион) и Павел Соколовский (Иликон). Сам Нурзиянов выступил в эпизодических ролях.

«Спектакль повествует о жизни обычного грузинского села во время Великой Отечественной войны. На эти годы пришлось время взросления озорного мальчишки Зурико, оставшегося без родителей и живущего под присмотром своей бабушки и двух стариков – соседей, острых на язык, но мудрых и справедливых. Проникновенная история героев спектакля память о том, как, несмотря на войну, люди продолжали жить, смеяться, любить…», – гласит синопсис спектакля.

Фото: Пресс-служба министерства по делам молодежи РТ

Также Туманов рассказал о подготовке спектаклей «Тартюф, или Обманщик» Жан-Батиста Мольера, «Прощай, конферансье» Григория Горина, «Сказки про слона Хортона» Доктора Сьюза и новогодних мюзиклов.

«Все, что делает Министерство по делам молодежи республики Татарстан во главе с министром, это огромный заслон пошлости, мракобесию англо-британской колониальной культуры, которая развращает нашу молодежь», — заявил Туманов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Арт-резиденция создана для того, чтобы формировать татарстанскую молодежную элиту, дать ей возможность для самореализации в творческом направлении. «Созвездие-Йолдызлык» — это пространство для спектаклей студенческих театральных трупп, мастер-классов по ораторскому мастерству и хореографии, звукозаписывающая студия.

«Здесь есть все условия для того, чтобы творческая молодая интеллигенция могла себя найти и реализовать», — добавил Садыков.