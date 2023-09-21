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Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» открыла новый сезон постановкой «Хамелеоны»
Спектакль по рассказам Антона Чехова «Хамелеоны» дала накануне на сцене ДК Химиков арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Режиссером-постановщиком спектакля выступил Александр Туманов, режиссером-сценаристом – заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов.
Постановка стала премьерой сезона и его открытием. Стоит отметить, что труппа впервые выступила на сцене ДК Химиков, которая стала временным пристанищем для театра после пожара, произошедшего в здании арт-резиденции в июне 2022 года.
Поздравить арт-резиденцию с премьерой и открытием сезона пришел министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Он отметил, что артисты арт-резиденции подкупают искренностью и самоотдачей. «Они умеют работать с залом, заставить зрителя почувствовать себя частью действия. В “Хамелеонах” это ощущается особенно остро», — поделился мнением министр.
Садыков отметил, что с помощью арт-резиденции предполагается шире развить театральное движение среди молодежи.
«Хамелеоны» поставлены по четырем рассказам Чехова: «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Драма» и «Дипломат». Действие спектакля разворачивается на привокзальной площади, где происходят нечаянные встречи и коллизии, драмы и трагедии.
По мнению Александра Туманова, железная дорога стала отличным визуальным образом для спектакля.
Спектакль доступен по Пушкинской карте, сообщает пресс-служба арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».
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