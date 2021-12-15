«Созвездие-Йолдызлык» проведет поэтические вечера в Буинске и Залесном

Команда Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» вернулась из своего первого гастрольного тура по городам Татарстана. В Арске и Пестрецах она презентовала литературно-музыкальную программу «Золотой век русской поэзии: далекий и близкий».

«„Золотой век русской поэзии: далекий и близкий“ — это лучшие образцы произведений искусства, которые преподнесены в некой интерактивной форме. Эта постановка ориентирует подрастающее поколение на высокое искусство и является своего рода источником культурно-нравственного обогащения. И нам хотелось, чтобы она была доступна не только казанцам, но и детям, которые живут в районах нашей республики», — рассказала председатель правления региональной молодежной общественной организации РТ «Созвездие-Йолдызлык», режиссер постановки Марина Ясельская.

Программа посвящена деятелям культуры, работавшим в начале XIX века и оставившим после себя богатое литературное, поэтическое, музыкальное наследие. В непринужденной обстановке светского раута со сцены звучали строки выдающихся поэтов и прозаиков, украшением вечера стало музыкальное наследие композиторов эпохи.

По словам Ясельской, труппа арт-резиденции также планирует представить спектакль в Буинске и поселке Залесный 17 и 21 декабря.

Также жителям Буинска представится уникальная возможность ознакомиться с еще одной программой арт-резиденции — театрализованным представлением «Неугасимое созвездие». Музыкально-поэтический вечер станет продолжением литературной программы и представит стихи, песни и романсы татарских деятелей культуры конца XIX — середины XX веков.

Напомним, постановка «Золотой век русской поэзии: далекий и близкий» входит в программу «Пушкинская карта», инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным.