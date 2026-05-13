Арт-резиденция «РЕАКТОР» открыла набор на шестой сезон образовательных лабораторий в Казани и районах Татарстана

Арт-резиденция «РЕАКТОР» запустила прием заявок на участие в образовательных лабораториях до 31 мая 2026 года, сообщили организаторы. Основная программа поддержки творческих деятелей продлится с июня по сентябрь. Кандидаты, прошедшие отбор, смогут обучиться у представителей индустрии, реализовать свои проекты и заявить о себе, став частью сообщества «Реактора». Впервые за пять лет лаборатории пройдут не только в Казани, но и в районах Татарстана – Арске, Альметьевске, Пестрецах и Бугульме.

«Реактор существует, чтобы идеи становились проектами, а проекты – частью городов республики», – отмечает руководитель арт-резиденции Кадрия Бугрова.

К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет (в отдельных потоках – школьников и подростков), готовых превратить творческую идею в реальный проект: выставку, фильм, событие или продукт. Участие бесплатное.

В сезоне четыре лаборатории:

Современное искусство (Казань, офлайн + онлайн) под кураторством арт-группы «Замороженная конина». Тема сезона – «Фабричные мифы и ускользающие легенды». Участники создадут арт-объекты и инсталляции, вдохновленные историей бывшей швейной фабрики «Адонис». Итогом станет групповая выставка в реконструированном здании фабрики.

Продюсирование территории (Бугульма, Пестрецы, Казань, онлайн + выездные модули) совместно с Институтом развития городов Татарстана. Программа для желающих продюсировать городские события, работать со средой и сообществами. Приглашают как местных жителей, так и жителей столицы, готовых к выездам в районы. Резиденты представят свои проекты представителям власти и инвесторам.

Декоративно-прикладное искусство татар (Арск, Альметьевск, онлайн + выездные модули). В Арске для школьников и подростков – модуль «Татарская узорная кожа 2.0» (знакомство с техникой казанского шва). В Альметьевске на базе «Открытых мастерских» – модуль «Местное переосмысление» для взрослых. Итогом станет сувенирная продукция из керамики и итоговые выставки.

Анимация (Казань, онлайн + очный интенсив) под кураторством Гульнары Низамиевой. Участники создадут анимационные фильмы по татарским сказкам и мифам, осваивая техники 2D и stop-motion.

Как подать заявку:

Заявки принимаются с 30 апреля по 31 мая 2026 года на сайте арт-резиденции. Нужно выбрать лабораторию, заполнить анкету и выполнить творческое задание. Результаты отбора опубликуют до 7 июня в сообществе «РЕАКТОР» ВКонтакте.

Сайт для заявки: https://reactor-art.com.

За пять лет сформировано сообщество из более чем 500 человек, реализовано 70 проектов, обучено 1500 участников. Проект – одно из мероприятий программы «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи и Министерства по делам молодежи РТ.

Желающих также ждут открытые лекции, мастер-классы, питчинги и бизнес-тиндеры в рамках проекта «Цепная реакция».