Арт-медиация, уроки по татарским танцам: в Елабуге презентовали новинки «Ночи музеев»

18 мая в Елабужском музее-заповеднике состоится «Ночь музеев», которая начнется в 18 часов и продлится до полуночи. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ, туристов и жителей горожан ждут интерактивные программы.

Так, в музейную ночь в Музее современного этноискусства можно будет бесплатно посетить экспозицию «В гостях у татар», интерактивную экскурсию с элементами арт-медиации «Семейные традиции татар» и бесплатный мастер-класс по изучению движений татарского танца «Биибез, дуслар!» («Спляшем, друзья!»).

На историко-археологическом комплексе «Елабужское городище» только в этот вечер в рамках всероссийской акции Елабужский государственный музей-заповедник приглашает на бесплатные экскурсии по Елабужкому городищу, которые состоятся в 18 и 20 часов.

Кроме этого, в музейную ночь в новом музее-театре «Трактир» с 21.00 до 00.00 можно будет отведать травяной чай с ароматной трактирной выпечкой, а в музейном магазине «Художественный салон» состоится продажа сувенирной продукции.

Традиционно в эту музейную ночь выступит Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова с музыкальными концертами: в 18 часов в усадьбе Дома-музея И.И.Шишкина состоится концерт «Виват, оперетта!!!», в 20 часов у Музея Памяти — концерт «Песни Великой Победы», в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой — вечер романса «Пленившись розой соловей», в Музее современного этноискусства — концерт из репертуара оперной студии «Шедевры мировой оперной классики»

В Доме-музее И.И. Шишкина запланирована интерактивная программа «Величием своей судьбы обязан я семье». Выполняя интересные и познавательные задания, посетители узнают историю дома Шишкиных, познакомятся с правилами и традициями семейного воспитания в купеческой семье.

Путешествуя по залам музея, открывая для себя что-то новое или же вспоминая «хорошо забытое» старое, каждый унесет с собой впечатления о семье, воспитавшей настоящего патриота своей Родины, художника Ивана Шишкина. А в финале программы узнают страну, в которой Шишкин всегда хотел бы жить.

В Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева намечена интерактивная программа «Здоровье сохранять — задача медицины».

Участники программы погрузятся в мир медицины XIX — начала XX столетий. В интерьерах экспозиции гостей встретят традиционные герои: первая знахарка в истории медицины Баба Яга, Врачеватель — служитель панацеи, Лекарь по душевным болезням, Аптекарь-сигнатурщик, Сестры милосердия. Они расскажут о своей деятельности в те далекие времена, познакомят с занимательными и необычными методами лечения, поведают интересные случаи из истории мировой медицины.

Каждый участник «Ночи в музее» сможет попробовать себя в роли врача или аптекаря, выписать гусиным пером рецепт, подписать сигнатуру, упаковать лекарственный порошок и пройти тестирование на сообразительность.

Демонстрация фильмов «Семейные истории» и «Интересные факты из жизни ученого» состоится в кабинете В.М. Бехтерева. А в интерактивном зале взрослые и дети окунутся в мир сказок. В эту ночь в музее медицины самое время измерить рост в аршинах, вес в килограммах, проверить остроту зрения, определить величину давления и продемонстрировать знания по анатомии.

Не менее интересные и познавательные программы пройдут в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой, Музее истории города, Музее памяти и Выставочном зале.