«АРТ-мастерская» Всероссийского форума соберет в Казани 80 художников-современников

Живопись, графика, скульптура, арт-фото и цифровое искусство – 80 художников-современников и более 120 их работ представит в Казани выставка IV Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-мастерская XXI». Увидеть ее можно будет с 5 по 16 октября в Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ.

Видеоарт Иванова Александра Search Inside. Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ.

Проект организован Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств при поддержке Министерства культуры России. Первая выставка состоялась в сентябре в Москве, в Музее современной истории России. Для молодых художников из разных регионов России этот форум – возможность попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства. После Казани выставка продолжит путешествие по маршруту «Красноярск – Владивосток».

«Из казанских участвует студия цифрового искусства Дамира Аллямова Abau, создающая мультимедиа. У нас ранее уже демонстрировались его медиаинсталляции на тему творчества Рериха, Фешина, а также состоялся проект “Невесомя”. Кроме того на вернисаже будет присутствовать художник Андрей Соколов, он представитель саратовской мастерской, но живет в Казани», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Нестерова Анастасия «Карантинная весна 2020-го», холст, масло, 140х200 Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ.

Участники форума создавали свои работы в шести творческих мастерских под руководством известных кураторов и художников. Digital-художник Дамир Аллямов курировал мастерскую «Время и детство» по созданию мультимедийных инсталляций. Наталья Ламанова и Евгений Семёнов руководили мастерской «Антидистопия» (Москва). Работу мастерской «Глубинные пространства Райского Сада» в Саратове направлял Михаил Гаврюшов, лауреат премии Петрова-Водкина Российской академии художеств, лауреат театральной премии «Золотой Арлекин». Мастерской «Государство будущего» в Ставрополе руководил Олег Калайтанов, глава Объединения художников Юга России «Колесо». Мастерскую «Реки вспять» во Владивостоке наставляла Юлия Климко, независимый куратор, организатор международных выставочных проектов, комиссар Владивостокской международной биеннале визуальных искусств. Еще одну мастерскую в Москве «Ухрония» курировал Евгений Семенов, российский художник-концептуалист, теоретик искусства, почетный академик РАХ, номинант премии Кандинского, лауреат премии имени Петрова-Водкина в сфере современного изобразительного искусства.

Всероссийским форумом молодежных творческих мастерских «АРТ-мастерская XXI» в целом руководит Константин Худяков − президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума РАХ, председатель Поволжского отделения РАХ.