news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
21 ноября 2022  09:01

Юный Арслан Сибгатуллин выступил на танковом полигоне для мобилизованных

news_top_970_100
Юный Арслан Сибгатуллин выступил на танковом полигоне для мобилизованных

На танковом полигоне в Казани для мобилизованных из Алексеевского района РТ выступили артисты народной самодеятельности и юный земляк Арслан Сибгатуллин, исполнивший песню «Я люблю тебя, жизнь», пишет газета «Заря».

Напомним, вышедший шесть лет назад клип на песню «Священная война» в исполнении четырехлетнего Арслана «взорвал» интернет. Родители Арслана, выкладывая ролик как поздравление сограждан ко Дню Победы, даже не подозревали об эффекте, который он произведет. Клип опубликовал у себя даже Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сотрудники Алексеевского районного дома культуры и сельских домов культуры исполнили популярные и военные песни на русском и татарском языках.

С концертом из района бойцам доставили мед; об этом позаботился Фарид Нуруллин из Билярска.

Специально для солдат жительница Алексеевского Ольга Филичкина вместе с единомышленницами сшила толстовки и балаклавы. 

«Это то малое, что мы можем сделать для наших земляков», — сказала Ольга, отправляя изделия на полигон. 

Вещи мобилизоованным передали сразу после концерта.

Фото: газета «Заря»

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100