Арслан Габидуллин: «Настоящий предприниматель должен нести ответственность за свое дело»

Казанский бизнесмен, основатель и владелец международной сети кофеен самообслуживания LifeHacker Coffee, Арслан Габидуллин рассказал об истории своего успеха и поделился планами на будущее.

От президента к предпринимателю

Арслан Габидуллин родился в самой обычной деревне, в 40 км от Казани. Мальчик рос увлекающимся и легким на подъем. В детстве он мечтал заниматься картингом, стать автогонщиком.

«Родители не отдали меня в автоспорт, хотя я слезно их об этом умолял, -вспоминает Арслан. - Поэтому искал свой путь: катался на велосипедах, прыгал на них с обрывов, получал травмы, плескался в лужах, бегал по крышам… В общем, совершал традиционные мальчишеские проказы».

Детской мечтой Арслана было стать Президентом всего мира и перевоспитывать злых людей: «И вот я воображал, что преступность исчезла, а в мире правят дружба и любовь. Нет места войне и дискриминации, а еще я весьма позитивно влияю на природу... Потом, когда стал старше, наконец понял, что могу изменить этот мир при помощи денег. Они и есть самый главный ресурс».

С того момента Арслан решил стать предпринимателем. Ведь деньги открывают множество новых перспектив и возможностей. Они позволяют творить добро и воплощать в жизнь самые смелые идеи.

«Все должно развиваться поэтапно, - рассуждает предприниматель. - Сначала ты можешь обеспечить себя, затем семью и близких, а после - команду, которая работает на тебя. То есть радиус твоего влияния на мир прямо пропорционален твоему заработку. Сегодня у меня есть Казань и Россия, а в будущем я намерен стать одним из самых влиятельных предпринимателей на планете, чтобы получить возможность изменить этот мир к лучшему».

Путь к мечте

Габидуллин - выпускник Университета сельского хозяйства, окончил агрономический факультет по специальности инженер-землеустроитель.

«Я изучал геодезию и картографию, а также юридические вопросы землепользования: перераспределение земельных участков, оформление права собственности на них. Мне «светила» работа в Кадастровой палате с зарплатой 12 тысяч рублей. Я решительно отклонил это чрезвычайно заманчивое предложение и отправился трудиться на стройку, где мне ежемесячно платили свыше 50 тысяч рублей».

К слову, Габидуллин испытал на себе самые разные специальности. Так, он работал торговым представителем Казанского жирового комбината и водителем такси.

«В такси я получал очень неплохие деньги: до 3 тысяч рублей в день, в месяц выходило около 90 тысяч. - рассказывает Габидуллин. - 30 тысяч я оставлял на проживание, а остальное откладывал на будущий бизнес. И наконец, после 7 месяцев сидения за баранкой такси, я отправился за своей мечтой».

Кофейный бизнес-старт

История Габидуллина – предпринимателя началась с кофе-бара «Кофе Лайк»: «Долгое время размышлял и не делал никаких шагов, чтобы уйти в свободное плавание. И однажды мне стало тошно от самого себя: сижу за баранкой автомобиля, выполняю заказы, а за 25 лет жизни так ничего и не сделано».

В «Кофе Лайк» Арслану удалось добиться больших успехов: за 6 лет было открыто 15 кофе-баров. Ежемесячно заведения потребляли полтонны кофейного зерна и делали свыше 3 млн выручки только на продаже напитков.

“В то время, как наш ближайший конкурент имел лишь 6 -7 точек, у меня их было 15, то есть я в 2 раза опережал его, - вспоминает Арслан. - Однако пришел Ковид, и бизнес начал не только приносить доход, но и генерировать убытки. За весь период пандемии у меня образовались долги на 1,5 млн рублей. Я потерял все. При том, что нужно было содержать семью, не хватало денег даже на продукты. Никогда не забуду этот звук на кассе магазина, который сообщает, что на карте недостаточно средств!”

Однако Габидуллин не опустил руки, и после снятия ограничений основал компанию «Lifehacker Coffee». За 7 месяцев предприятие превратилось в самую быстро растущую франчайзинговую сеть кофеен самообслуживания. Сегодня «Lifehacker Coffee» работает во всех регионах России, а также в Казахстане. В будущем планируется открыть точки в республике Беларусь и в Украине.

«Любой начинающий предприниматель должен быть готов к трудностям и преодолению преград, - рассуждает Габидуллин. – Необходимо научиться брать на себя ответственность как за хорошие, так и за плохие результаты. Старайтесь задавать себе вопросы, помогающие в выборе, позволяющие двигаться вперед».

А главное –изучить дело, которым ты хочешь заниматься. Для этого можно устроиться на подходящую работу или приобрести франчайзинговую бизнес-модель, создатели которой тебя многому научат.

Слово за экобизнесом

Бизнес будущего начинается уже сегодня, уверен Габидуллин: «Предпринимательство активно развивается, люди объединяются в компании. Хотят общаться, обмениваться идеями и энергией. Кроме того, мы всегда можем оказать друг другу необходимую поддержку. Иметь сильное окружение –невероятно важно».

Согласно существующим тенденциям, можно спрогнозировать главные черты бизнес-идей, которые будут актуальны в ближайшие годы. Бизнес станет высокотехнологичным и многофункциональным, полагает Габидуллин: «Предпринимательство еще больше уйдет в онлайн-пространство. Интернет-сервисы будут применяться повсеместно и во многих сферах: торговли, доставки, услуг. Клиентам станет проще ориентироваться в предложениях. Самые разные товары и услуги можно будет получить в одном месте, одним кликом. И совершенно точно бизнес будет ориентирован на экологию».

Уже в ближайшем будущем производителей и импортеров могут обязать платить экосбор и утилизировать 100% упаковки: соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале года. Сегодня предприятия должны утилизировать лишь 5–35% от реализуемой продукции и упаковки или платить экологический сбор.

«Никогда не понимал, как сырье, из которого можно что-то создать, оказывается на свалках и откровенно уничтожает экосистему, - рассказал бизнесмен. - По моему мнению, люди взяли у природы кредит, по которому давно пора платить».

Будущее без мусора

«Важно популяризовать осознанное потребление, - пояснил Габидуллин. – Давно пора задуматься о том, какую землю мы оставим своим детям».

В планах предпринимателя – разработка собственного маркетплейса, на котором будут продаваться экотовары.

В первую очередь Габидуллин собирается продвигать тех производителей, которые изготавливают товары, не несущие вреда как природе, так и потребителю. К сожалению, именно ЗОЖ –продукты сложнее всего продать.

«Наше общество – это общество потребителей, а такой путь однажды приведет к нехватке ресурсов и глобальному загрязнению окружающей среды, - уверен предприниматель. - То, что мы можем сделать, не зависит от того, где и как мы живем. Мы просто обязаны двигаться в сторону высокой степени утилизации отходов и меньшего потребления».

Будущее без мусора – это не экологическая утопия, а вполне достижимая реальность.

«Green Billion World»

Арслан Габидуллин является партнером Александра Брата в проекте “Green Billion World”, цель которого - посадить 1 млрд деревьев по всему миру.

“ На сегодняшний день высажено уже более 200 тысяч деревьев, из них 6 тысяч - в Казани и 10 тысяч - в Ижевске, -рассказал предприниматель. - Мы продолжим развивать этот проект, будем искать неравнодушных партнеров. Кстати, интерес проявляют не только российские регионы, но и зарубежные страны. Главная отличительная особенность нашего проекта в том, что мы раздаем деревья совершенно бесплатно всем желающим, увеличивая тем самым конверсию высадки и приживаемости растений”.

В рамках “Green Billion World” 2 октября с 10:00 до 13:00 на Казанской ярмарке всем желающим будут раздаваться саженцы деревьев: черемухи красной виргинской, кедра сибирского и клена остролистного.

Двухлетние 20-сантиметровые саженцы будут упакованы и готовы к транспортировке.

Чтобы принять участие в событии, необходимо сделать репост записи.

О мечтах и целях

У большинства людей отдых ассоциируется с пассивным времяпрепровождением. Арслан же не может усидеть на месте даже в выходные дни.

«Меня буквально переполняет жажда приключений, - пояснил предприниматель. - Постоянно стремлюсь узнавать и пробовать что-то новое, особенно если дело касается спорта, хобби и досуга. Можно сказать, нахожусь в вечном поиске открытий. Люблю все необычное».

Среди увлечений Габидуллина – полеты на параплане и в аэротрубе, а также прыжки на батутах. А в планах бизнесмена – приобретение собственного сверхлегкого планера-парителя.

«Наш мир настолько велик и разнообразен, что каждый найдет в нем что-то особенное для себя, - уверен предприниматель. – Лишь бы хватило одной жизни на исполнение всех желаний и поставленных целей».

Со временем Арслан хотел бы поселиться в уединенном доме на природе, идеально подходящем для побега из города. Никакого смога, никаких пробок и суеты.

«Свой день я начинал бы с ранней прогулки, с глотка свежего воздуха и созерцания окружающих красот, - откровенничает Арслан. – Дома меня ждали бы жена и дети».

Делами предприниматель будет управлять дистанционно. Пандемия в разы ускорила темпы цифровизации бизнеса и научила тому, что останавливаться нельзя.

Фотографии предоставлены Арсланом Габидуллиным из личного архива