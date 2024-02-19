Арский район занял третье место в Татарстане по индексу промышленного производства

По индексу промышленного производства Арский район занял третье место в Татарстане. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильшат Нуриев на заседании Совета Арского района.

«По итогам 2023 года индекс промышленного производства составил 138,6 %, что намного превышает среднереспубликанский показатель. По Татарстану — 103,3%», — рассказал докладчик.

Нуриев отметил, что объем отгруженных товаров собственного производства за прошлый год превысил 5,8 млрд рублей. Рост к уровню 2022 года — в полтора раза.

«Мероприятия, проводимые крупными промышленными предприятиями района по увеличению объемов основных видов выпускаемой продукции и повышению ее качества и конкурентоспособности, стали ключевыми в развитии промышленного сектора», — подчеркнул он.