Арский район Татарстана доставил 10 тонн картофеля для жителей Лисичанска

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сегодня в Лисичанск прибыла гуманитарная помощь из Арского района Республики Татарстан.

В рамках поддержки жителей города было доставлено 10 тонн картофеля.

Как сообщила представитель гуманитарного центра Лисичанска Ирина, поступившие сезонные овощи будут распределены среди работников коммунальных предприятий города.

«Списки составляются, и затем люди смогут получить помощь непосредственно на своих предприятиях. Огромное спасибо от жителей Лисичанска за оказанную помощь. В это тяжелое время такая поддержка для нас очень важна», – подчеркнула представитель гуманитарного центра Лисичанска.