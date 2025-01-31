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ЛНР и Татарстан 31 января 2025 08:09

Арский район Татарстана доставил 10 тонн картофеля для жителей Лисичанска

Арский район Татарстана доставил 10 тонн картофеля для жителей Лисичанска
Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сегодня в Лисичанск прибыла гуманитарная помощь из Арского района Республики Татарстан.

В рамках поддержки жителей города было доставлено 10 тонн картофеля.

Как сообщила представитель гуманитарного центра Лисичанска Ирина, поступившие сезонные овощи будут распределены среди работников коммунальных предприятий города.

«Списки составляются, и затем люди смогут получить помощь непосредственно на своих предприятиях. Огромное спасибо от жителей Лисичанска за оказанную помощь. В это тяжелое время такая поддержка для нас очень важна», – подчеркнула представитель гуманитарного центра Лисичанска.

#ЛНР и Татарстан
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