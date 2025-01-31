Арский район Татарстана доставил 10 тонн картофеля для жителей Лисичанска
Сегодня в Лисичанск прибыла гуманитарная помощь из Арского района Республики Татарстан.
В рамках поддержки жителей города было доставлено 10 тонн картофеля.
Как сообщила представитель гуманитарного центра Лисичанска Ирина, поступившие сезонные овощи будут распределены среди работников коммунальных предприятий города.
«Списки составляются, и затем люди смогут получить помощь непосредственно на своих предприятиях. Огромное спасибо от жителей Лисичанска за оказанную помощь. В это тяжелое время такая поддержка для нас очень важна», – подчеркнула представитель гуманитарного центра Лисичанска.