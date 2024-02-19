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Арский район РТ отправил в зону СВО более 172 тонн гуманитарного груза
Арский район Татарстана отправил в зону спецоперации более 172 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 41,7 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильшат Нуриев на заседании Совета района.
«К формированию и отправке гуманитарных грузов подключились все организации, поселения, трудовые коллективы, депутаты и волонтеры», — рассказал докладчик.
Всего с апреля 2022 года по январь 2024-го из района выполнено 23 рейса с гуманитарной и шефской помощью.
За 241 семьей участников СВО закреплены работники Арского районного Совета и исполнительного комитета, а также депутаты района.
На заседании сегодня присутствовали военнослужащие, находящиеся в краткосрочном отпуске.
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