Арский район РТ отправил в зону СВО более 172 тонн гуманитарного груза

Арский район Татарстана отправил в зону спецоперации более 172 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 41,7 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильшат Нуриев на заседании Совета района.

«К формированию и отправке гуманитарных грузов подключились все организации, поселения, трудовые коллективы, депутаты и волонтеры», — рассказал докладчик.

Всего с апреля 2022 года по январь 2024-го из района выполнено 23 рейса с гуманитарной и шефской помощью.

За 241 семьей участников СВО закреплены работники Арского районного Совета и исполнительного комитета, а также депутаты района.

На заседании сегодня присутствовали военнослужащие, находящиеся в краткосрочном отпуске.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.