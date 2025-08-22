news_header_top
Общество 22 августа 2025 11:40

Арский педагогический колледж закупит компьютеры на сумму 1,5 млн рублей по нацпроекту

Фото предоставлено Государственным комитетом РТ по закупкам

Арский педагогический колледж приобретает 13 настольных моноблоков на сумму более 1,5 млн рублей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Соответствующая информация опубликована Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам.

Оборудование будет использоваться для создания образовательного кластера среднего профессионального образования. Заявки от поставщиков принимаются до 29 августа.

Ранее колледж уже закупил оборудование на сумму около 30 млн рублей в рамках нацпроекта. Среди приобретенных товаров и услуг – ноутбуки, интерактивные панели и трибуны, системы голосования с программным обеспечением, игровые столы и конструкторы, лабораторное оборудование, студии для презентаций и онлайн-вебинаров, оборудование для скалодрома, тележки-хранилища с системой подзарядки для мобильного компьютерного класса, а также работы по текущему ремонту помещений.

#нацпроекты #национальные проекты #Арск
