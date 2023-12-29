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СВО 29 декабря 2023 10:39

Арские имамы купили бронированную «Газель» для мобилизованных из Татарстана

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Арские имамы купили бронированную «Газель» для мобилизованных из Татарстана
фото: пресс-служба ДУМ РТ

Хазраты Арского мухтасибата ДУМ Татарстана купили бронированную «Газель». Автомобиль передадут в зону СВО мобилизованным из РТ. Утром 29 декабря, в 16-й день месяца джумадаль-ахир, они доставили машину в муфтият республики. Ключи от транспорта муфтию Камилю хазрату Самигуллину вручили имам-мухтасиб Арского района Эмир хазрат Миннемуллин и еще несколько хазратов мухтасибата.

Как сообщается на сайте ДУМ РТ, «Газель» купили на средства имамов. Ранее решение о приобретении транспорта для поддержки татарстанских военнослужащих в зоне СВО приняли на одном из собраний имамов района. Деньги были собраны за неделю.

На этой машине смогут как привозить продовольствие, еду и лекарства, так и отвозить солдат в госпиталь, уточнили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

В ближайшее время машину отправят в зону проведения спецоперации.

#ДУМ РТ #газель #помощь #военнослужащие
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