Арск и Балтаси приняли автобусный тур «Мин. Син. Татарстан»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Жители Арского и Балтасинского районов встретились с пассажирами молодежного автобуса «Мин. Син. Татарстан». Цель автобусного марафона – повышение гражданской активности молодежи и информирование о предстоящих выборах в 2024 году.

В Арске все активности провели на поле для проведения масштабных районных праздников. На мероприятие пригласили представителей молодежных организаций, активистов разных движений. Сначала организаторы проинформировали о мерах господдержки, которые реализуются на федеральном и республиканском уровнях. Они отметили, что у каждого молодого человека есть возможность войти в новый состав Молодежного парламента.

Молодежи Арска провели марафон экспресс-встреч, которые направлены на формирование активной гражданской позиции. Можно было проявить себя и высказать свое мнение о том, какие программы развития молодежной политики сегодня необходимы родному району, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В течение трех минут им нужно было показать, что они хотят улучшить в этом районе.

Каждая команда выступала со своими предложениями. Они просили сделать современные детские площадки, капремонт школ, туристический проект для горожан, возродить производства национальной обуви, обустроить аллею, посвященную героям СВО, ипподром для занятий конным спортом, улучшить качества медобслуживания, организовать досуг молодежи и многое другое. Некоторые из них вызвали интерес у организаторов. По ним участников пригласили разработать проекты и поучаствовать в грантовых конкурсах, реализуемых в республике, передаёт издание «Арский вестник».

Карты развития, составленные молодыми людьми, передадут руководителю муниципалитета.

Не менее интересным были конкурсы на знание географии, истории страны и родного края. Участники поделились на команды и сыграли несколько туров. В каждом из них участникам предстояло ответить на несколько вопросов, пройти мастер-класс по самореализации и поделиться своим видением развития Татарстана.

В Балтасинском районе участников приветствовал начальник отдела по делам молодежи и спорта Рустем Загидуллин. Отметим, что ребята были очень активные, любознательные, поэтому все этапы конкурсов они прошли быстро, весело и с удовольствием. Среди турниров организаторы продумали и командообразующие соревнования – это помогало сплотиться участникам. К слову, здесь были и представители «Движения Первых».

«Такие мероприятия нужно проводить для молодежи, чтобы они могли развиваться, получали новые знания и делились своим опытом, который получили от этого мероприятия», - поделился активист «Движения Первых» Айдар Бахтезин.

В Балтасях молодые люди предложили запустить общественный транспорт между населенными пунктами, открыть разные площадки для молодежи. Идеи будут занесены в карту развития района.

«Выборы – это, в первую очередь, мое будущее, мое настоящее. Это мой выбор, мой патриотизм, моя забота о Родине. Сейчас на избирательные участки приходят всей семьей – это своего рода традиция, дальше формируется в семейную традицию, где родные вместе собираются и идут на выборы. Чувствуется праздничная атмосфера, всегда играет музыка, чувствуется сплочение семьи», - отметила учитель истории Балтасинской гимназии Галия Камалиева.

Руководитель Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов также отметил, что молодёжный автобусный тур «Мин. Син. Татарстан» продолжается.

«Мы посетили Арский и Балтасинский районы нашей республики. Общаемся с молодёжью, узнаём, что они хотели бы, чтобы появилось в их муниципальных районах, разрабатываем карту развития района. Мы очень надеемся, что голос молодёжи будет услышан, и благодаря нашему проекту мы сможем в муниципальных районах реализовать новые проекты, которых нуждается наша молодёжь», - рассказал он.

Молодежный автобус «Мин. Син. Татарстан» с 15 августа по 5 сентября посетит 20 районов республики. Проект, организованный региональным отделением «Единой России», направлен на повышение гражданской активности и информирование о предстоящих выборах.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.