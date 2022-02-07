Аршияна, Назокат, Джейден: ЗАГС Челнов озвучил редкие имена новорожденных

В последние годы самым популярным женским именем в Набережных Челнах остается София (Софья, Сафия) — его получили 126 девочек. Рекордсменом среди мужских имен стало Тимур — им назвали 99 мальчиков, рассказала на аппаратном совещании начальник челнинского ЗАГСа Равиля Зарипова.

«В топ-10 по популярности вошли имена мальчиков Амир, Карим, Артем, Марк, Данил, Матвей, Роман, Самир, Артур; среди девочек — Ева, Амина, Ясмина, Милана, Алиса, Амелия, Арина, Эмилия, Ралина», — отметила докладчик.

По словам Зариповой, некоторые семьи стараются выбрать для ребенка редкое и оригинальное имя.

«В прошлом году мальчиков назвали Авель, Далер, Джейден, Алдияр, Нил, Мубин, Самуэль, а девочек — Аршияна, Агиля, Дели, Дарсия, Милара, Назокат, Санэлия, Эйлюль. Пять малышей получили двойные имена: Вера-Мария, Абдуль-Алим, Алия-Магаззама, Асман-Хабиб, Харун-Абдульбасит», — рассказала она.

В 2021 году за переменой имени, фамилии, отчества в челнинское Управление ЗАГС обратились 444 человека, что на 56% больше, чем годом ранее. Среди них 95 мужчин и 349 женщин.

«В качестве причин граждане указывают самые разнообразные мотивы: внутреннее несоответствие своему имени, сложность в произношении. Некоторые думают, что определенное сочетание букв в имени кардинальным образом повлияет на их судьбу. Так, Гульназ стала Назлы, Насиба — Анастасией, Энйе — Алисой, Полина — Урсулой, Грид — Евгением, Дмитрий — Ористоном, Рауль — Кирианом», — отметила спикер.

Встречаются случаи, когда распространенные имена меняют на уникальный никнейм или на имена любимых персонажей. Так, в городе появились юноши с именами Феникс, Парасаттарка, Кадзуто. Возраст заявителей составил от 18 до 22 лет. По словам спикера, перемена фамилий также отличается своей неординарностью. Теперь в Челнах живут люди с фамилиями Могучий, Стратис, Францман, Эпфарт, Квант, Стерн.