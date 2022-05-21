«Аршин мал алан» стал первым спектаклем в Татарстане с азербайджанским колоритом

Фото предоставлено пресс-службой театра

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» была представлена музыкальная комедия «Аршин мал алан» по одноименной оперетте азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Спектакль представляет собой адаптированную под сцену казанского театра режиссерскую постановку заслуженного деятеля искусств РФ, заведующего кафедрой режиссуры Театрального института имени Щукина, режиссера-постановщика Михаила Борисова.

Историю о непокорном и страждущим любви богатом купце Гаскаре и его возлюбленной – смелой дочери Султан-бека красавице Гюльчохре оценили представители азербайджанской диаспоры в Татарстане.

Фото предоставлено пресс-службой театра

«Атмосфера, костюмы, игра актеров и активное включение в действие зрителей – все это создало полное ощущение, что мы оказались у себя на родине. Узеир Гаджибеков – корифей азербайджанской культуры, потому вдвойне приятно, что театром была выбрана именно его работа. В Татарстане проходит множество мероприятий с участием представителей нашего народа, но, пожалуй, это впервые в истории республики, когда на таком высочайшем профессиональном уровне транслируется наша культура», – поделился мнением председатель правления региональной общественной организации азербайджанцев Республики Татарстан Бахрам Мустафаев.

Поставленная Узеиром Гаджибековом в 1913 году оперетта «Аршин мал алан» вызвала огромный резонанс. Позже она была поставлена в 80 театрах мира, неоднократно экранизирована. В свое время ныне покойный Михаил Борисов также обращался к бессмертному тексту. В спектакле были задействованы его ученики, а теперь – артисты арт-резиденции.

Фото предоставлено пресс-службой театра

В память о своем учителе и наставнике, артисты резиденции выступили с идеей возродить спектакль на сцене театра.

«В тандеме с художественным руководителем арт-резиденции Дмитрием Платоновым мы постарались сохранить основную тему и мысль, заложенные в постановке Михаилом Борисовым, адаптируя их под современные реалии и возможности театра. То, что уже сыграно, нельзя повторить. Именно поэтому мы решили пойти синкретическим путем. Это привело к тому, что спектакль дополнился нашим видением, видением артистов. Некоторые шутки рождались прямо во время репетиций. И мы решили – почему бы не оставить их, если они работают, при этом не нарушают концепцию, атмосферу действия», – пояснил режиссер Александр Туманов.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Повторный показ музыкальной комедии «Аршин мал алан» состоится сегодня в 19.00. После спектакль войдет в репертуар арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».