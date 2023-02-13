Арсений Поярков: Уровень доверия к банкам в начале года у россиян максимальный

Эксперт Арсений Поярков — президент аналитического агентства «БизнесДром», член комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам — прокомментировал итоги банковской сферы в 2022 году:

— Несколько важных выводов в преддверии анонсируемых на март банковских отчетностей об итогах прошлого года. И, в частности, как и какой ценой удалось завершить его относительно без потерь.

Во-первых, конечно, — это в целом готовность инфраструктуры к шоковым явлениям: быстрая замена всего того, что было отключено и «ушло» (переход на национальную платежную систему, массовый выпуск карт МИР, замена системы SWIFT на СПФС и т.д.).

Во-вторых, — быстрые действия регулятора по введению ряда ограничений, позволивших стабилизировать валютный и денежный рынки и даже вернуть ликвидность обратно в банки после локальной паники вкладчиков.

В результате совершенно кажется парадоксально, но на самом деле абсолютно закономерно — уровень доверия к банкам в начале года у россиян максимальный (!) за всю историю по оценке НАФИ. А у сектора даже положительный финрез — пусть не очень большой, но все же не убыток.

И вот тут интересный момент по ВТБ. Этот банк получил, пожалуй, наибольший и самый быстрый санкционный удар. С учетом структуры его работы, большой доли внешнеэкономической деятельности и соответствующих клиентов и операций в портфеле — это более чем серьезное давление. А еще, про что и говорит глава Андрей Костин в своем интервью на этой неделе, за две недели прошлого года (24 февраля — 10 марта) клиенты вывели из банка 26 млрд долларов. Беспрецедентный отток в момент, когда не действовали механизмы, сдерживающие снятие валюты со счетов, а курс при этом уже улетел в космос. Ни один банк, конечно, не сталкивался и близко с таким набором внешних факторов — можно сказать, «идеальный шторм»: одновременно резкий рост курса, паника вкладчиков и изъятие рекордной валютной наличности, максимальные санкции и ограничения.

Убыток банка по итогам года при выполнении всех клиентских обязательств и бесперебойной работе — это, знаете, очень малая цена.